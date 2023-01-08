Даша Астаф'єва зізналася, чи готова продавати свої оголені фото заради благодійності

Співачка та волонтерка Даша Астаф'єва відповіла, за яких умов готова виставити на продаж свої оголені світлині.

Даша з тих, хто не соромиться демонструвати публіці красу свого тіла та сексуальність. Таким контентом, як поділилася виконавиця, вона не намагається заробити коштів чи зібрати побільше лайків, для неї - це вид мистецтва.

Астаф'єва зізналася у інтерв'ю Петру Заставному, що ніколи навіть не отримувала гроші за свої оголені фотосесії для глянцю.

"Жодна моя оголена фотографія не оплачувалася. Це магія цих фотографій. Ці фотографії - це був творчий погляд на реальність, на сучасність, на ставлення до свого оголеного тіла. От я така, я так ставлюся до того, що гола людина може бути чуттєвою і не мати ніякого негативного підтексту. І тим самим долучатися до якогось світового мистецтва, до картин класичних, до бачення смішного у сексуальному", - поділилася співачка.

Фото: instagram.com/da_astafieva

Втім, Даша дуже скептично ставиться до нової "фішки" ділитися оголеними фото на різних платформах за гроші. На думку зірки, це знецінює красу.

"Зараз тренд, що ти можеш продавати фотки, тобі будуть донатити. Але це зовсім треш, я негативно до цього ставлюся. Тому що втрачається сенс мистецтва, оголеного тіла, це робиться на кількість, не на якість. Для мене фото оголеного тіла, які продають, - це не красиво", - заявила Даша.

Фото: instagram.com/da_astafieva

За словами Даші, вона не засуджує дівчат, які в такий спосіб заробляють кошти для ЗСУ. Втім, співачка не впевнена, чи погодилася б виставити своє фото на аукціон заради благодійності.

"Треба подумати, подивитися, хто фотограф, як він буде бачити це. Це дуже важливо. Це така квінтесенція магії, поєднання бачення фотографа. Мене дуже людей хотіли сфотографувати, але це все закінчувалося, бо на питання "Як ти це бачиш?", мені казали: "Ну так артово, ти гола на будівництві, тобі холодно, брудом обмажемо". Але так точно, ні, дякую", - сказала Даша.

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