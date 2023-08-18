Даша Астаф'єва зізналася, чому в неї нема дітей і чому вона не виходить заміж

Українська співачка та модель Даша Астаф'єва вперше розповіла, чому в неї нема дітей і чому вона не квапиться виходити заміж.

У програмі "Слава+" артистка поділилася, що вже у перших своїх стосунках вона хотіла народити дитину. Проте всі її романи закінчувалися сумно. Одного разу артистка навіть зневірилася і хотіла зробити процедуру ЕКЗ, втім її відмовила подруга.

Зараз каже, Астаф'єва, вона дуже щаслива у стосунках зі своїм бойфрендом, з яким познайомилася під час війни і з яким мешкає разом. Їхні стосунки Даша називає "високими" і не приховує що готова коханому народити дитину:

"Я дуже щаслива. У мене був лист своєму чоловікові. Я його минулого року відкрила. Дивлюся, воно взагалі не відповідає… Два або три пункти відповідає. А зараз навіть краще, ніж в тому листі. Я писала, щоб він мене розумів, щоб він мене не ображав, не ревнував. Я зараз про це навіть не думаю. В нас настільки високі стосунки", - зізналася співачка.

Даша Астаф'єва не хоче показувати свого бойфренда, бо це на її думку "не на часі" / Фото: instagram.com/da_astafieva

Разом з тим Даша поділилася, що вона чекає того стану, аби захотіти народити. Зараз, за словами зірки, через нерви у неї є певні проблеми зі здоров'ям:

"Є питання до здоров'я. Як в мене виявилося, що дуже багато чого від нервів, як би це банально і по-радянськи не звучало. Так у мене по здоров'ю все супер. Бери й народжуй. Нема ось цього стану", - пояснила Астаф'єва.

Також виконавиця чесно зізналася, чи отримувала освідчення від свого обранця:

"Мені не освідчувалися, але ми говорили про те, що в нас дійсно серйозні стосунки. І що за певних умов те, що хочеться зробити, переноситься. Я в жодному разі не відмазуюсь. Бо це з вуст 38-річної Даші Астаф'євої має вигляд, наче я відмазуюсь. Ні. Я й сама зараз розумію, що ти не хочеш нічого. Ти не можеш гуляти, святкувати, коли ти бачиш, що люди вмирають щодня. Я не можу святкувати і робити щось особисте, коли вмирає вся країна щодня", - сказала Астаф'єва.

Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

Нагадаємо, раніше Даша Астаф'єва поділилася подробицями стосунків з бойфрендом, який молодший від неї. Також артистка зізналася, чому рідні коханого були проти їхнього роману.

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