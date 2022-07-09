Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Даша Астаф'єва зізналася, що після 2014 року їздила до Росії заробляти гроші

Дата публікації
Перегляди
431
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Даша Астаф'єва зізналася, що після 2014 року їздила до Росії заробляти гроші

Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

Відома українська акторка та співачка Даша Астаф'єва, яка під час війни активно волонтерить, зізналася, що після 2014 року їздила до Росії працювати.

Артистка виступала на декількох корпоративах у Санкт-Петербурзі. Як зізналася знаменитість, вона їздила до РФ, оскільки там платили у 10 разів більше, ніж в Україні.

Про це вона розповіла в інтерв’ю YouTube-каналу ISLND TV.

"Це були корпоративи. І найчастіше це були люди з України, які там живуть, але запрошували українських артистів. Я там виступала, як зараз живу, як зомбі. Приїхала, виступила, сказала гарні слова, поусміхалася, зробила клас і поїхала. В Україні я кайфую від людей, підготовки. У Росії все дуже бездушно, просто дуже багато бабла. Я могла один раз поїхати до Росії і не працювати два-три місяці. Там дуже гарні гонорари були. Якщо в Україні треба було 10 разів попрацювати, то в Росії потрібно було просто заплющити очі, закрити рота, перестати себе корити за це й поїхати", – прокоментувала вона.

Даша додала, що заробляти в РФ змушена була через скрутне матеріальне становище. Зараз їй за це соромно. А шоубіз в Україні вона назвала дуже корумпованим.

"Це ні для кого не новина, що є пласт артистів, які завжди, скрізь, і лише вони", – зазначила виконавиця.

Нагадаємо, днями Даша Астаф'єва звинуватила своїх колег у зароблянні на війні. Зірка цікавиться, де ж ті гроші, які вони заробили від початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

Читайте також:

Наступна публікація