Даша Астаф'єва зізналася, що Потап та Світлана Лобода заблокували її у соцмережах

Українська співачка та волонтерка Даша Астаф'єва зізналася, що опинилася у "чорному списку" в деяких зі своїх колег по цеху.

Так, як виявилося, репер Потап та співачка Світлана Лобода вирішили заблокувати виконавицю в соцмережах. А все через те, що вона розкритикувала їхні дії під час війни. Особливо від Даші "дісталося" Лободі, яка свого часу активно будувала кар'єру в РФ і лише після 24 лютого згадала про свою рідну країну.

"Ви подивіться як Лобода насильно лізе. Жодна аудиторія не хоче її бачити. Якщо вона жила у Росії, то не будуть її тут насильно любити", - висловилася Астаф'єва в програмі "Неймовірна правда про зірок".

Світлана Лобода / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Колегам думка Астаф'євої здалася образливою, тож вони одразу обмежили її в Мережі. Погроз чи попереджень Даша не отримувала, натомість отримала повідомлення від продюсерки з проханням не чіпати інших зірок.

"Потап та Лобода мене заблокували. Ніхто мені не погрожував. Попросили мене. Нещодавно написала продюсер і попросила не говорити про артистів", - розповіла співачка.

Потап

Нагадаємо, що нещодавно Даша Астаф'єва відверто відповіла на запитання про особисте життя та зізналася, чому досі в неї немає дітей.

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