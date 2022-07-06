Даша Астаф'єва звинуватила своїх колег у зароблянні грошей на війні: "Де ті мільйони?"

До слова, знаменитість вважає, що деякі її зіркові колеги заробляють гроші на війні.

Зокрема, Даша переконана, що не всі зірки дають за кордоном благодійні концерти. Астаф'єва цікавиться, де ж т гроші, які вони заробили від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Вони не дуже відверті. Іноді вони кажуть, що заробляють мільйони. Де ті мільйони, де цей доказ? Просто сядь і подивись виступи. Це люди, які не чули вибухів. Я не вважаю, що це відверто, що це по-чесному", - розповіла співачка на YouTube-каналі "Гончарова".

Даша Астаф'єва / Фото: Instagram Даші Астаф'євої

Конкретних імен Даша не назвала. Утім, вона зазначила, що нині гарний час, аби заробити. Хоч деякі її колеги говорять, що займаються благодійністю, та виконавиця так не вважає.

"Співати пісні, виступати і бачити військових - це зовсім інше. Співати і кайфувати від того, що ти на сцені, лити сльози, де дують вентилятори, світить світло. Я не буду казати хто, але багато хто з зірок саме це і роблять. Вони заробляють гроші. Зараз дуже гарний час, щоб заробити гроші. Вони кажуть, що це благодійність. Але я думаю, що вони заробляють гроші", - зазначила Даша.

Сама ж Астаф'єва говорить, що не збирається випускати пісні або ж давати концерти. За час повномасштабної війни з Росією вона зрозуміла, чого варта.

Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

"Я не хочу зараз цих ефірів. Не хочу писати пісні українською мовою і заробляти. Щоб мене десь крутили. Я дізналася свою справжню ціну. Мені нічого не треба", - додала артистка.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни з Росією Астаф'єва зайнялася волонтерством. Зірка Playboy почала готувати їжу для ЗСУ на кухнях київських ресторанів.

Даша Астаф'єва готує їжу для ЗСУ / Фото: Instagram Даші Астаф'євої

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