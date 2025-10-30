Даша Астаф’єва емоційно відповіла, чому досі не уклала шлюб із коханим: "Мені не до свят"

Даша Астаф’єва / © instagram.com/da_astafieva

Українська співачка та модель Даша Астаф’єва відверто розповіла, чому не поспішає під вінець, попри те, що перебуває у щасливих стосунках.

Зірка зізналася, що отримує чимало запитань від прихильників, коли ж нарешті вийде заміж. Однак артистка зазначила — не планує весілля, адже зараз для неї не той час.

"Я хочу жити своє життя вільне — і сама вирішувати, що і коли станеться. Зараз війна. Так, треба жити, але є події, які хочеться відтермінувати на більш сприятливі часи. Мені особисто зараз важко. В мене велика внутрішня травма. Хочу дочекатися миру в нашій країні. Мені не до свят", — пояснила Даша у відео Наталії Бобок.

Даша Астаф'єва / © скриншот з відео

Артистка також емоційно звернулася до тих, хто постійно запитує про її весілля: "Для мене шлюб — це дуже серйозний крок. І до цього треба бути готовим. Тому тим, хто це запитує, хочеться дати ганчірку, щоб вони собі засунули в роти і помовчали".

За словами Астаф’євої, її обранець має таку ж позицію. Пара вважає, що шлюб під час війни не на часі, і не збирається звітувати про особисте життя перед публікою.

