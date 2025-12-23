Даша Астафʼєва на тлі чуток розкрила правду про свій стан здоровʼя: "Робила тур лікарями"

Даша Астаф'єва / © скриншот з відео

Українська співачка та модель Даша Астаф’єва занепокоїла заявою про свій стан здоров’я.

Так, вже тривалий час у Мережі активно обговорюють можливі проблеми зі здоров’ям зірки. Даша не залишила ці розмови без реакції та публічно прокоментувала ситуацію, давши зрозуміти, як насправді почувається. У проєкті «Тихенько-подкаст» співачка наголосила, що тема здоровʼя для неї дійсно цього року була особливо актуальна.

За словами Астафʼєвої, вона серйозно вирішила зайнятися здоров’ям і пройшла безпрецедентну для себе кількість медичних обстежень. Артистка зізналася, що після 40 років інакше сприймає власний стан і хоче позбутися всього, що заважає жити повноцінно.

«Мені цього року виповнилося 40, і такого туру лікарями я ще не робила в жодному році свого життя. Я хочу відпустити від щирого серця всі хвороби, страхи, проблеми, які нам заважають жити класне життя», — поділилася Даша.

Водночас Астафʼєва не стала вдаватися у подробиці. Тож жодні приписані їй раніше діагнози ані підтвердила, ані заперечила. Натомість зосередилася на загальних речах — турботі про себе та цінності фізичного й ментального благополуччя. Але відомо, що раніше зірка вже різко реагувала на плітки, заявлявши, що про неї поширюють неправдиву інформацію.

Крім того, артистка скористалася нагодою, аби звернутися до українців із теплими словами. Вона побажала всім здоровʼя та наголосила, що жодні проблеми чи тривожні відчуття не повинні заважати жити й радіти життю навіть у складні часи.

