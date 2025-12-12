Даша Астаф'єва насмішила кумедною історією, як випадково напоїла друзів чаєм з тютюном для кальяну

Даша Астаф'єва / © instagram.com/da_astafieva

Реклама

Українська співачка та модель Даша Астаф'єва насмішила кумедною історією, як переплутала чай із тютюном для кальяну та напоїла ним друзів.

Все почалося з того, що виконавиця навідалась в гості до одного знайомого. А той почав хизуватися своїм особливим чаєм. Даша Астаф'єва зацікавилась, адже там були доволі незвичайні смаки. Врешті, цей знайомий пригостив артистку, і вона забрала цей "чай" додому.

"Колись я приїхала в гості до знайомого. Він каже: "Слухай, я замовив чай, такий класний, ось дивись, тут такі прикольні смаки". А там були смаки "ананас в карамелі", "чай зі смаком попкорну", "полуниця айскрім". Він каже: "Бери собі два-три". Я тебе пригощу", - пригадала знаменитість у розмові з Андрієм Бєдняковим.

Реклама

Даша Астаф'єва / © instagram.com/da_astafieva

Протягом місяця Даша Астаф'єва насолоджувалась цим "чаєм". Виконавиця говорить, що їй неабияк подобався смак, з'являлась енергія та натхнення щось робити. Та співачка не лише сама його пила, а й пригощала гостей. Ті теж залишали позитивні відгуки та навіть запам'ятовували назву, аби й собі купити.

"Я приїжджаю додому, місяць до мене ходять гості, ми п'ємо цей чай, всі фотографують собі, щоб замовити. Чай такий смачний! Просто я вже не уявляла вечір без цього чаю. П'ю цей чай і йду з собаками гуляти дві години, натхненна така, повертаюся з прогулянки, в хаті пахне чаєм, не можу ще довго заснути", - пригадує артистка.

Так тривало доти, доки в гості до співачки не навідалась фотографиня Соня Плакидюк. Вона й пролила світло на ситуацію. Плакидюк звернула увагу, що то взагалі не чай, а тютюн для кальяну.

Соня Плакидюк / © instagram.com/moi_sofism

"Тут до мене завітала в гості Соня Плакидюк. Тієї миті я зрозуміла, що це найрозумніша людина з моїх гостей. Вона каже: "Який класний чай, але якого х*я ми п'ємо кальянний тютюн". Але там не написано. Він ще й так запакований у целофані. Я ще розривала, воно таке соковите! Я думала, що це з якимись есенціями", - насмішила артистка.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно Даша Астаф'єва висловилась про заміжжя. Виконавиця емоційно відповіла, чому досі не уклала шлюб.