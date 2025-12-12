- Дата публікації
Даша Астаф'єва насмішила кумедною історією, як випадково напоїла друзів чаєм з тютюном для кальяну
Сама Даша Астаф'єва була переконана, що то чай. Проте фотографиня Соня Плакидюк пролила світло на ситуацію.
Українська співачка та модель Даша Астаф'єва насмішила кумедною історією, як переплутала чай із тютюном для кальяну та напоїла ним друзів.
Все почалося з того, що виконавиця навідалась в гості до одного знайомого. А той почав хизуватися своїм особливим чаєм. Даша Астаф'єва зацікавилась, адже там були доволі незвичайні смаки. Врешті, цей знайомий пригостив артистку, і вона забрала цей "чай" додому.
"Колись я приїхала в гості до знайомого. Він каже: "Слухай, я замовив чай, такий класний, ось дивись, тут такі прикольні смаки". А там були смаки "ананас в карамелі", "чай зі смаком попкорну", "полуниця айскрім". Він каже: "Бери собі два-три". Я тебе пригощу", - пригадала знаменитість у розмові з Андрієм Бєдняковим.
Протягом місяця Даша Астаф'єва насолоджувалась цим "чаєм". Виконавиця говорить, що їй неабияк подобався смак, з'являлась енергія та натхнення щось робити. Та співачка не лише сама його пила, а й пригощала гостей. Ті теж залишали позитивні відгуки та навіть запам'ятовували назву, аби й собі купити.
"Я приїжджаю додому, місяць до мене ходять гості, ми п'ємо цей чай, всі фотографують собі, щоб замовити. Чай такий смачний! Просто я вже не уявляла вечір без цього чаю. П'ю цей чай і йду з собаками гуляти дві години, натхненна така, повертаюся з прогулянки, в хаті пахне чаєм, не можу ще довго заснути", - пригадує артистка.
Так тривало доти, доки в гості до співачки не навідалась фотографиня Соня Плакидюк. Вона й пролила світло на ситуацію. Плакидюк звернула увагу, що то взагалі не чай, а тютюн для кальяну.
"Тут до мене завітала в гості Соня Плакидюк. Тієї миті я зрозуміла, що це найрозумніша людина з моїх гостей. Вона каже: "Який класний чай, але якого х*я ми п'ємо кальянний тютюн". Але там не написано. Він ще й так запакований у целофані. Я ще розривала, воно таке соковите! Я думала, що це з якимись есенціями", - насмішила артистка.
