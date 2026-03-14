Даша Астаф’єва несподівано повернулася до співочої кар’єри заради благодійності

Співачка повернулася до мікрофона після паузи в кар’єрі — і зробила це заради благодійного проєкту спільно з гуртом «Курган & Agregat».

Анастасія Гребешко
Даша Астаф’єва

Даша Астаф'єва / © instagram.com/da_astafieva

Після тривалої паузи у співочій кар’єрі українська артистка Даша Астаф’єва знову взяла до рук мікрофон — і зробила це з доволі несподіваного приводу. Співачка долучилася до благодійної ініціативи разом із гуртом «Курган & Agregat» та переспівала українською мовою культовий трек гурту «NikitA».

Артисти представили жартівливий ролик, який одночасно став частиною збору коштів для українських військових.

У відео Астаф’єва з’являється в ефектному й дещо провокативному образі — у стилі, який колись приніс їй популярність у складі гурту. Саме там вона виконує україномовну версію пісні «Машина» — одного з найгучніших хітів колективу. Переклад тексту зробив Євген Володченко.

Цікаво, що оригінальна композиція вийшла ще 2008 року та швидко стала однією з візитівок гурту. За майже два десятиліття трек не втратив упізнаваності, а тепер отримав нове звучання українською.

Після початку повномасштабної війни Астаф’єва практично припинила активну музичну діяльність і зосередилася на інших проєктах. Тож її повернення до співу, нехай і тимчасове, стало несподіванкою для шанувальників. Утім, цього разу головною мотивацією стала благодійність.

Відео записали спеціально для збору коштів, який організував гурт «Курган & Agregat». Музиканти планують зібрати 3 мільйони гривень для потреб 46-ї окремої аеромобільної бригади та інших підрозділів Збройних Сил України.

Для учасників донатів підготували й приємний бонус: кожен, хто перерахує від 100 гривень, отримує шанс виграти автомобіль — червоний, кастомізований під килим Daewoo Lanos з підписами гурту «Курган & Agregat» та Даші Астаф’євої — саме той, що з’являється у ролику.

