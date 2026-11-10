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Даша Астаф’єва отримала престижну державну нагороду від Зеленського: за що нагородили співачку
У президентському указі перелічили заслуги співачки й волонтерки.
Українська співачка, модель і телеведуча Даша Астаф’єва стала кавалеркою ордена княгині Ольги III ступеня. Відповідну державну відзнаку їй присвоїв президент України Володимир Зеленський.
Указ №1100/2026 оприлюднили на офіційному сайті глави держави 9 листопада. Згідно з документом, Астаф’єву відзначили за внесок у розвиток української культури й мистецтва, творчі здобутки та професійну майстерність. Серед її досягнень в указі також згадали волонтерство та заснування книжкового застосунку UnderBook.
«За вагомий особистий внесок у розвиток національної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки, високу професійну майстерність та з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва постановляю: Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня Астаф’єву Дарію Вікторівну — волонтерку, співачку, телеведучу, засновницю книжкового застосунку „UnderBook“», — йдеться в указі.
Радісною новиною Даша вже поділилася зі своїми підписниками в Instagram. Знаменитість вийшла на зв’язок і показала щирі емоції після отримання відзнаки. Водночас подробиць про нагородження поки не розкривала.
Нагадаємо, останнім часом Астаф’єва активно розвиває книжковий застосунок UnderBook, займається волонтерством і бере участь у культурних проєктах. Цьогоріч вона також стала голосом Радіодиктанту національної єдності.
Нагадаємо, нещодавно актор Єгор Козлов долучився до лав Збройних сил України. Його дружина розповіла, як його мобілізували просто на вулиці.