Даша Астаф’єва отримала престижну державну нагороду від Зеленського: за що нагородили співачку

Даша Астаф’єва

Реклама

Українська співачка, модель і телеведуча Даша Астаф’єва стала кавалеркою ордена княгині Ольги III ступеня. Відповідну державну відзнаку їй присвоїв президент України Володимир Зеленський.

Указ №1100/2026 оприлюднили на офіційному сайті глави держави 9 листопада. Згідно з документом, Астаф’єву відзначили за внесок у розвиток української культури й мистецтва, творчі здобутки та професійну майстерність. Серед її досягнень в указі також згадали волонтерство та заснування книжкового застосунку UnderBook.

Реклама

«За вагомий особистий внесок у розвиток національної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки, високу професійну майстерність та з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва постановляю: Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня Астаф’єву Дарію Вікторівну — волонтерку, співачку, телеведучу, засновницю книжкового застосунку „UnderBook“», — йдеться в указі.

Реклама

Даша Астаф’єва / © instagram.com/da_astafieva

Радісною новиною Даша вже поділилася зі своїми підписниками в Instagram. Знаменитість вийшла на зв’язок і показала щирі емоції після отримання відзнаки. Водночас подробиць про нагородження поки не розкривала.

Нагадаємо, останнім часом Астаф’єва активно розвиває книжковий застосунок UnderBook, займається волонтерством і бере участь у культурних проєктах. Цьогоріч вона також стала голосом Радіодиктанту національної єдності.

Нагадаємо, нещодавно актор Єгор Козлов долучився до лав Збройних сил України. Його дружина розповіла, як його мобілізували просто на вулиці.

Новини партнерів