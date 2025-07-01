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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
4441
Час на прочитання
2 хв

Даша Астаф'єва показала свої "жахливі" фото: "Дивлюся на це і пускаю сльозу"

Даша Астаф'єва опублікувала серію своїх світлин, які вважала "жахливими". Артистка поділилася, як у неї змінилося ставлення до краси.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Даша Астаф'єва

Даша Астаф'єва / © instagram.com/da_astafieva

Українська співачка та модель Даша Астаф'єва показала свої "жахливі" фото.

Виконавиця поділилася, що нещодавно дізналася про явище "відкладеної краси". Це коли у моменті зовнішність здається непривабливою, а з роками все має зовсім інший вигляд. Зокрема, в Instagram артистка опублікувала серію архівних світлин. Співачка зізналась, що раніше їх не показувала, адже не вважала себе там привабливою. З плином часу Даша Астаф'єва знову переглянула знімки і нині вона сприймає все зовсім по-іншому.

Даша Астаф'єва / © instagram.com/da_astafieva

Даша Астаф'єва / © instagram.com/da_astafieva

"Тоді я прискіпливо шукала в собі вади. "Стирчить вухо кумедно", "вуса, як у дяді Джеррі", "а тут підборіддя сумоїста", "просто не дуже". Зараз дивлюся на це "не дуже" й пускаю стриману сльозу", - говорить виконавиця.

Даша Астаф'єва / © instagram.com/da_astafieva

Даша Астаф'єва / © instagram.com/da_astafieva

Артистка припускає, що з явищем "відкладеної краси" ще зіштовхнеться. Утім, виконавиця вирішила зробити перший крок та поділитися архівними фото. Співачка радить не ставитися до себе прискіпливо, а приймати зміни, саме нинішні стани, адже з роками все буде мати зовсім інший вигляд.

Даша Астаф'єва / © instagram.com/da_astafieva

Даша Астаф'єва / © instagram.com/da_astafieva

"Мені дуже хочеться, аби кожна та кожен дивилися на себе очима не інших, а себе — тільки себе майбутніх. Будьте із собою ласкаві. Спробуйте відчути вже зараз до себе те, що відчуваєте до старих фотографій. Це ж усе одно трапиться, нащо відкладати цю ніжність? Подивіться на свіжі світлини та скажіть: "Ну яка цяця!". Об'єктивно молодшими ми вже не станемо", - зазначила виконавиця.

Даша Астаф'єва / © instagram.com/da_astafieva

Даша Астаф'єва / © instagram.com/da_astafieva

Нагадаємо, нещодавно Даша Астаф'єва показувала, який вигляд мала до популярності. Виконавиця ділилася своїм фото з випускного.

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Дата публікації
Кількість переглядів
4441
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