Даша Астаф’єва / © instagram.com/da_astafieva

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Ручна галка Даші Астаф’євої на ім’я Патрік, яка загадково зникла під Києвом, нарешті повернулася додому після п’яти днів пошуків.

Радісною новиною співачка поділилася у Threads. Артистка опублікувала короткий, але промовистий допис. «Патрік вдома», — написала знаменитість. Згодом вона додала: «Я всьо!». Так Даша дала зрозуміти, наскільки сильно хвилювалася через зникнення свого пернатого улюбленця. Відповідаючи на запитання підписників, Астаф’єва уточнила, що птаха не було цілих п’ять днів.

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«П’ять днів», — повідомила співачка.

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Допис Даші Астаф’євої / © instagram.com/da_astafieva

Поки що знаменитість не розкрила, за яких обставин вдалося відшукати Патріка. Втім, новина про його повернення неабияк потішила шанувальників. У коментарях вони вітають артистку та зізнаються, що теж переживали за долю галки. Деякі підписники вже попросили Дашу розповісти, як саме завершилися пошуки.

Раніше Астаф’єва зверталася по допомогу до жителів Козина під Києвом, де зник її домашній птах. Співачка пояснювала, що Патрік дуже любить людську компанію, тому міг запросто опинитися поруч із незнайомцями.

Особливого занепокоєння ситуації додавало те, що раніше галка ніколи не зникала так надовго. Патрік давно став частиною родини співачки та улюбленцем її аудиторії. Даша регулярно показує птаха в соцмережах і розповідає про його звички. У нього є власний вольєр, а для харчування господарі підбирають спеціальний різноманітний раціон.

Нагадаємо, нещодавно Даша Астаф'єва розсекретила своє справжнє ім'я у паспорті.

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