Даша Астаф'єва просто в ефірі Радіодиктанту ефектно відповіла гейтерам фразою з відомого хіта

Даша Астаф’єва / © instagram.com/da_astafieva

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Українська співачка, модель і волонтерка Даша Астаф’єва ефектно відповіла критикам під час Радіодиктанту національної єдності 2026.

Як відомо, цьогоріч Астаф’єва долучилася до традиційної мовної акції та читала диктант в ефірі «Українського Радіо». Текст під назвою «Лист, який не закінчується» написав письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь. Разом зі співачкою його читав учитель української мови й літератури Артур Пройдаков.

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Після прочитання ведуча поцікавилася у читців, зокрема й Астаф’євої, їхніми враженнями. У відповідь артистка вирішила звернутися до тих, хто критикував її участь у мовній акції через минуле модельної кар’єри. Вона поставила на місце гейтерів із короткою, але промовистою фразою, демонстравно кинувши ручку на стіл.

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«Хочу сказати всім своїм гейтерам: „Встав і вийшов“», — заявила з гумором Даша.

Вочевидь, її фраза виявилася відсиланням до пісні «Вчителька», яку вона свого часу записала разом із гуртом Курган & Агрегат. Артисти також тоді випустили провокативний кліп, у якому Астаф’єва постала в образі спокусливої вчительки.

Чому Дашу Астаф’єву критикували за читання Радіодиктанту

Напередодні участі співачки в Радіодиктанті в соцмережах розгорілися дискусії через її минуле. Зокрема, деякі користувачі дорікали артистці тим, що раніше вона знімалася оголеною для популярного чоловічого глянцю, а тепер читає українцям диктант національної єдності.

Однак Астаф’єва не стала гучно виправдовуватися чи відступати назад, бо насправді замість неї все пояснила її теперішня діяльність. Річ у тім, що під час війни співачка присвятила себе винятково культурній і соціальній місії. Вона активно допомагає ЗСУ та займається розвитком застосунку з електронними книжками. Редакція сайту ТСН.ua раніше вже розповідала, якою була кар’єра Астаф’євої та чим зараз живе й займається під час війни.

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Нагадаємо, Радіодиктант національної єдності щороку об’єднує українців в Україні та за кордоном навколо української мови. Участь у ньому беруть представники різних професій і поколінь, а сама акція покликана популяризувати нашу мову, грамотність і підтримувати відчуття єдності.

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