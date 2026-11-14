Даша Астаф'єва розсекретила своє справжнє ім'я у паспорті: як насправді звати артистку

Даша Астаф'єва / © instagram.com/da_astafieva

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Українська співачка та засновниця книжкового застосунку Даша Астаф’єва пояснила, яке ім’я насправді записане в її документах.

Про це артистка розповіла «Суспільне Культура». Під час розмови ведучий подкасту Альберт Цукренко несподівано назвав гостю Одаркою. Астаф’єва не стала заперечувати проти такого звертання, але одразу уточнила, як її насправді звати.

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«Одарка? Най буде. Узагалі-то я по паспорту Дарія, але для тебе я готова бути Одаркою», — з гумором відповіла співачка.

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Виявилося, що навіть звичне для багатьох Дар’я теж не зовсім відповідає паспортному варіанту зірки. За словами артистки, її офіційне ім’я — Дарія, причому наголос потрібно ставити на другий склад. Щоб пояснити правильну вимову, вона порівняла його з іменем Марія.

Даша Астаф'єва / © пресслужба MONATIK

«Дарія — як Марія», — наголосила Астаф’єва.

Ведучий також поцікавився, чи не хотіла артистка колись змінити ім’я на Одарку. Однак вона зізналася, що все життя звикла бути Дарією, хоча для публіки обрала коротшу й більш «народну» форму.

«Не переконали, тому що я все життя Дарія. Просто мені здається, що Даша — це трішки таке, ближче до людей ім’я. Не тому, що я люблю Росію», — наголосила знаменитість.

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Отже, сценічне ім’я Даша Астаф’єва використовує як звичну для аудиторії форму свого справжнього імені, тоді як у паспорті вона записана як Дарія з наголосом на другий склад.

Нагадаємо, нещодавно Даша Астаф'єва розкрила подробиці особистого життя та як відчувається різниця у 13 років з її бойфрендом.

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