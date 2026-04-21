Даша Астаф’єва відверто розповіла про роман, у якому була коханкою

Артистка розкрила правду про стосунки із зайнятим чоловіком та як це повпливало на неї.

Автор публікації
Анастасія Гребешко
Українська співачка, модель та ведуча Даша Астаф’єва вперше відверто розповіла про досвід стосунків, у яких опинилася в ролі коханки, і чому цей період став для неї переломним.

За словами артистки, ця історія трапилася лише раз. Тоді вона була зовсім юною і не до кінця усвідомлювала наслідки своїх рішень. Чоловік, із яким вона почала зустрічатися, вже мав інші стосунки. Як саме відкрилася правда — Астаф’єва не уточнює. Однак дуже швидко стало очевидно: ситуація не має майбутнього. Емоційна ціна виявилася занадто високою. І цей досвід залишив по собі сильний слід.

«Будучи молодою і неосвіченою, в мене був такий досвід в дуже ранньому віці. Але це було для мене настільки травматично, що я сказала: „Ніколи в житті“», — поділилася вона на каналі Аліка Мкртчяна.

Зірка визнає: з часом прийшло чітке розуміння, що подібні історії рідко завершуються безболісно. У таких стосунках страждають усі — і це лише питання часу. Саме тому вона поставила для себе жорстке правило, якого дотримується й досі.

Нагадаємо, нещодавно відома українська акторка після виїзду з України закрутила роман зі шведом.

