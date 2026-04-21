Даша Астаф’єва відверто розповіла про роман, у якому була коханкою

Даша Астаф’єва

Українська співачка, модель та ведуча Даша Астаф’єва вперше відверто розповіла про досвід стосунків, у яких опинилася в ролі коханки, і чому цей період став для неї переломним.

За словами артистки, ця історія трапилася лише раз. Тоді вона була зовсім юною і не до кінця усвідомлювала наслідки своїх рішень. Чоловік, із яким вона почала зустрічатися, вже мав інші стосунки. Як саме відкрилася правда — Астаф’єва не уточнює. Однак дуже швидко стало очевидно: ситуація не має майбутнього. Емоційна ціна виявилася занадто високою. І цей досвід залишив по собі сильний слід.

«Будучи молодою і неосвіченою, в мене був такий досвід в дуже ранньому віці. Але це було для мене настільки травматично, що я сказала: „Ніколи в житті“», — поділилася вона на каналі Аліка Мкртчяна.

Зірка визнає: з часом прийшло чітке розуміння, що подібні історії рідко завершуються безболісно. У таких стосунках страждають усі — і це лише питання часу. Саме тому вона поставила для себе жорстке правило, якого дотримується й досі.

Нагадаємо, нещодавно відома українська акторка після виїзду з України закрутила роман зі шведом.