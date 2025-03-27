Даша Астаф’єва відверто розповіла про спільний бізнес із коханим: "Кожен виконує свій план"

Даша Астаф’єва / © instagram.com/da_astafieva

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Українська співачка, модель та волонтерка Даша Астаф’єва, яка раніше відреагувала на чутки про свою вагітність, розповіла про спільний бізнес із коханим.

Ще 2023 року знаменитість запустила застосунок UnderBooks. Користувачі, які придбали підписку, завдяки додатку можуть послухати книги українських авторів. В інтерв’ю на YouTube-каналі Марічки Падалко артистка говорить, що для неї важливо, аби українці читали. Утім, співачка розуміє, що не в кожного є на це час. Тож, вона створила застосунок, де можна послухати та ознайомитися з українською літературою.

“Я хочу, щоб українці читали. Я хочу, щоб українці знали ті твори, які радянська влада приховувала все життя. Для мене відмовка людей про те, що я не маю часу на те, щоб читати, стала цією тригерною точкою, яка сконцентрувала мене на тому, щоб люди вивчали і читали українську літературу”, — говорить знаменитість.

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Даша Астаф’єва / © instagram.com/da_astafieva

Даша Астаф’єва створила додаток не сама, а разом із коханим. Обранець виконавиці є власником застосунку. Артистка зізнається, що раніше й уявити не могла, як можна вести спільний бізнес із коханою людиною. Утім, Астаф’єва говорить, що її досвід виявився позитивним. Зокрема, в артистки та її чоловіка розділилися обов’язки. Вони радяться та доповнюють одне одного.

“Він є засновником платформи UnderBooks, але в нас обов’язки розділилися. Для мене завжди було лячно уявити, що можна працювати в родині, щоб всі працювали. Мені здавалося, що це завжди будуть сварки, що буде складно і будуть непорозуміння. Але я так тішуся, що ми, напевно, такі дорослі і мудрі обидва. Кожен виконує свій план і ми радимось, ми доповнюємо своїм досвідом одне одного”, — поділилася артистка.

▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: ІНША АСТАФ'ЄВА: "я більше не про сіські-піські". Відверто про нову професію, чоловіка і власне горе

Нагадаємо, раніше Даша Астаф’єва зізналась, чим її підкорив коханий. Також артистка ділилася, які стосунки в неї склалися з його сім’єю.