Даша Астаф'єва вперше розповіла про свою важку хворобу: "Врятували мені життя"

Даша Астаф’єва / © instagram.com/da_astafieva

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Українська волонтерка, громадська діячка та артистка Даша Астаф’єва вперше зізналась, як тяжко хворіла.

Знаменитість уникає запитань про стан свого здоров’я. Проте на YouTube-каналі «Телебачення Торонто» артистка підтвердила, що дійсно тяжко хворіла. Даша Астаф’єва змогла подолати всі труднощі завдяки підтримці близьких, а також роботі — вона тоді саме заглибилась у дослідження творчості письменниці Софії Яблонської.

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«Вперше про це розповідаю…Я дуже сильно захворіла. Саме робота і дослідження біографії Софії Яблонської врятували моє життя. Близькі люди, які мене підтримували, робота, бажання жити. Коли я прочитала весь цикл життя Яблонської…», — зізналась знаменитість.

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Даша Астаф’єва / © instagram.com/da_astafieva

До речі, Даша Астаф’єва також пригадала, як натрапила на книжку Софії Яблонської. Артистка говорить, що це сталося в момент її особистої драми. Знаменитість тоді саме втратила собаку та дуже тяжко це переживала. Аби якось відволіктися, вона поїхала до Карпат. Там Даші до рук потрапила книжка Софії Яблонської «З мого дитинства», де письменниця теж описувала втрату свого улюбленця. Артистка відчула, настільки їй близька ця авторка і що вона хоче популяризувати її творчість.

«Це перша книга, яка пробудила мене від дуже сильної особистої драми. Кілька років тому вбили мого песика, я дуже важко переживала цю втрату. Я не могла нічого робити. Я кілька місяців просто лежала і дивилась перед собою. Потім ми поїхали трішки відволіктися до Карпат, я випадково (натрапила на книжку Софії Яблонської — прим. ред.). Вона там так яскраво в книжці про дитинство описувала про те, як вона в дитинстві втратила песика. Я так відчула, що цей матеріла саме зараз потрапляє мені до рук, я розумію кожне слово», — поділилась знаменитість.

Нагадаємо, цьогоріч Даша Астаф’єва читала Радіодиктант. Щоправда, через це знаменитість стикнулась із критикою. Та артистка просто в ефірі ефектно поставила гейтерів на місце фразою з відомого хіта.

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