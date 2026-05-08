Даша Астаф'єва вперше заспівала хіт "Веревки" українською і розірвала Мережу новим звучанням

Українська співачка Даша Астаф’єва переклала хіт гурту NikitA «Веревки» українською та підкорила новим звучанням.

Так, 7 травня у Києві шостий рік поспіль відгриміло «Нашебачення», де виступило чимало артистів, аби зібрати кошти на допомогу військовим. На шоу було чимало сюрпризів. Зокрема, вперше за тривалий час на сцені заспівала Даша Астаф’єва.

Хоч виконавиця раніше зізнавалась, що не планує повертатися до співочої кар’єри та переспівувати свої старі треки, проте виняток вона все ж таки зробила. Артистка переклала хіт гурту NikitA «Веревки» українською. До слова, тепер рядки пісні можна підспівувати так: «Я міцними мотузками прив’яжу твоє тіло».

Співачка вже й виконала перекладену композицію на сцені. Допомогли Даші Астаф’євій в цьому учасники гурту Курган & Agregat, які підтанцьовували та були на бек-вокалі.

Українськомовна версія хіта «Веревки» вже встигла розірвати Мережу. Тепер користувачі вимагають від Даші Астаф’євої офіційного релізу, оскільки їм неабияк сподобалась композиція.

