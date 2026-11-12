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- Гламур
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Даша Астаф’єва викрила зраду бойфренда з її знайомою: як зірка випадково знайшла компромат
Артистка пригадала, як спільний планшет допоміг їй викрити невірність бойфренда та чому правда відкрилася не одразу.
Співачка та громадська діячка Даша Астаф’єва відверто розповіла про зраду колишнього коханого, який таємно листувався з її знайомою.
Артистка пригадала неприємний епізод із минулих стосунків. Тоді вона навіть не підозрювала, що близька людина може так її підвести. Про невірність бойфренда Даша дізналася цілком випадково. Поштовхом до цього стала звичайна побутова ситуація та спільний гаджет. Утім, побачене на екрані змусило її засумніватися у щирості коханого. А найбільше в цій історії її зачепив вибір чоловіка листуватися саме з її знайомою.
«У нас був один на двох iPad, і я колись зайшла і там просто переписка з моєю знайомою. Такі слова, які переходять межу», — поділилася артистка в розмові з “Тріо Різні”.
Однак тоді Даша не стала одразу робити остаточні висновки. За її словами, чоловікові вдалося пояснити ситуацію так, щоб вона повірила його версії подій. Співачка зізнається, що тоді була надто довірливою та не могла уявити, що коханий справді здатен її обманювати.
Згодом, утім, обставини склалися так, що початкові підозри Астаф’євої підтвердилися. Артистка пригадує, що правда відкрилася не одразу, а вигадані виправдання чоловіка з часом втратили переконливість.
«Боже, ну я така була чумна, мені вигадували якісь історії, і потім все це через деякий час підтверджувалось. Блін, це неприємно», — емоційно пригадала Даша.
Нагадаємо, раніше Даша Астаф’єва отримала престижну державну нагороду від Зеленського.