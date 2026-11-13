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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
335
Час на прочитання
2 хв

Даша Астаф'єва висловилась про стосунки із молодшим на 13 років бойфрендом: "Ціла прірва між нами"

Артистка також зізналась, чи відчувається така різниця у віці в стосунках.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Даша Астаф'єва

Даша Астаф’єва / © instagram.com/da_astafieva

Українська співачка та засновниця книжкового застосунку Даша Астаф’єва висловилась про стосунки із молодшим на 13 років бойфрендом, який працює в сфері IT.

Знаменитість ретельно приховує коханого. Проте артистка чесно зізнається, що у них із ним чимала різниця у віці. На проєкті «Порадниця» Даша Астаф’єва говорить, що взагалі це не відчувається. Однак часом між ними все ж таки є певна прірва, але це стосується якихось побутових речей. Знаменитість пригадує, як пояснювала коханому, що означає «закомпостувати квиток». Натомість обранцеві виконавиці теж є чому її повчити. Щоправда, парочка намагається не вмикати одне перед одним розумників.

«У нас ще й різниця 13 років. Взагалі не відчуваю різниці. Я не повчаю, бо я знаю, що це буде неприємно, я так не роблю. Але ми не повчаємо обидва. Він настільки шарить все, чого я не знаю. Є ж якісь теми, які ти сидиш, киваєш, слухаєш, а я розумію, що я нічого не розумію. При цьому він мені може: „А що таке закомпостувати квиток?“. Я кажу — сідай! Це ціла прірва між нами і тут, звичайно, можна розігнатися і розповідати», — зізнається співачка.

Даша Астаф’єва / © instagram.com/da_astafieva

Даша Астаф’єва / © instagram.com/da_astafieva

Даша Астаф’єва вже також познайомила коханого зі своїми друзями. Вони старші і за саму артистку, і за її бойфренда. Так от, їхні стосунки зародили в компанії новий пласт гумору.

«У мене друзі, а вони старші за мене на 10-12 років, у них народився абсолютно новий пласт гумору», — зізнається знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно Даша Астаф’єва поставила на місце акторку Наталію Сумську, яка критикувала цьогорічний Радіодиктант у її виконанні. Знаменитість не приховує, що розчарована такими коментарями артистки.

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