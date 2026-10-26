Даша Астаф’єва заговорила про повернення гурту NikitA та розсекретила суперечки з Нікітіним

Даша Астаф’єва / © instagram.com/stories/da_astafieva

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Українська співачка Даша Астаф’єва розповіла, чи планує повертатися до музики та за яких умов може відродитися гурт NikitA, який свого часу приніс їй популярність.

Зірка не поспішає остаточно прощатися зі сценою. Нині артистка зрідка виступає перед публікою. Переважно це благодійні заходи. Водночас вона замислюється над тим, як могла б повернути свої колишні хіти до українського музичного простору. Одним із можливих варіантів виконавиця вважає адаптацію пісень гурту NikitA українською мовою. Цю ідею вона вже обговорювала з продюсером Юрієм Нікітіним.

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«Я хочу уточнити, що я не завершила свою музичну кар’єру. Іноді я виступаю, але переважно це благодійні події», — наголосила артистка в інтерв’ю 24 Каналу.

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NikitA / © instagram.com/da_astafieva

За словами Астаф’євої, вона неодноразово пропонувала переосмислити репертуар NikitA та виконати відомі композиції українською. Однак бачення майбутнього проєкту в неї та продюсера виявилося різним. Нікітін, як розповіла співачка, розглядав можливість створення нового складу гурту. Сама ж Даша не уявляє повернення колективу без його колишніх учасниць.

«Ми з Юрієм обговорювали таку можливість. Я неодноразово пропонувала перекласти ці пісні українською та заспівати їх. Але Юрій у своєму стилі, як завжди, чекає нагоди створити новий гурт NikitA. У це я дуже сильно не вірю, адже не уявляю гурту NikitA без його учасниць. На жаль, цього разу наші інтереси не збіглися», — поділилася виконавиця.

NikitA / © соцмережі

Попри це, Астаф’єва не відкидає можливості знову займатися музикою та виконувати інші композиції. Проте наразі її більше захоплює робота з літературою та популяризація читання серед українців. Саме цей напрям артистка вважає важливішим для себе на цьому етапі життя.

NikitA

Нагадаємо, нещодавно Даша Астаф’єва рознесла Потапа й Олега Винника через війну.

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