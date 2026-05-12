Даша Астаф’єва засвітила маму-красуню та архівні фото з дитинства

Українська співачка та модель Даша Астаф’єва у День матері поділилася рідкісними архівними фото з мамою та вперше показала себе в дитинстві, чим викликала бурхливу реакцію в Мережі.

Артистка підняла сімейні альбоми та опублікувала серію теплих кадрів. На світлинах — її мама та сама Даша у зовсім юному віці. Підписники одразу звернули увагу на зовнішність жінки. У коментарях маму знаменитості засипали компліментами та назвали неймовірно вродливою. Дехто ж, навпаки, був здивований, що в дитинстві Астаф’єва майже не була схожа на себе теперішню. Особливо шанувальників розчулив щирий допис зірки.

«У День матері хочу привітати всіх, кому пощастило чути це слово. Мені здається, воно прекрасне і має неймовірну кількість сенсів, які кожен із нас має цінувати і берегти», — написала артистка.

На привітання публічно відреагувала і мама знаменитості. Вона не стримала емоцій та коротко звернулася до доньки у відповідь. Тим часом увага підписників уже перемкнулася на архівні кадри, яких раніше Астаф’єва не показувала.

«Дякую, доць. Таке тепле привітання», — відповіла мама зірки.

На одному зі знімків майбутня знаменитість ще зовсім маленька — з коротеньким волоссям і великим бантом на голові. На іншому фото Даша вже трохи старша: з відрослим волоссям, сережками у вухах і впізнаваними рисами обличчя.

