Даша Хлистун розповіла, як на неї у Парижі "полювала" нахабна журналістка з Росії

Українська модель та дружина екс"Холостяка" Макса Михайлюка Даша Хлистун поділилася історією, яка з нею трапилася в Парижі.

Днями Хлистун їздила до столиці Франції, аби взяти участь у Тижні моди. Там на неї за лаштунками одного з фешн-шоу чатувала російська журналістка. Спочатку вона хотіла підійти до Даші, коли їй робили укладання, потім – після макіяжу.

"Вона хотіла до мене підійти на бекстейджі, коли мені робили волосся. Після цього мене забрали на мейк. Вона чекала, коли з'явиться час. Вона підійшла до мене і перша заговорила зі мною російською. Я на неї подивилася, і вона одразу перейшла на англійську і сказала: "Давай поспілкуємося англійською". Я говорю: "А ви звідки?" Вона мені каже: "Я з Парижа". "А родом звідки?" Вона відповіла: "Росія". Я говорю: "Соррі, ні", - поділилася подробицями інциденту Хлистун.

Даша Хлистун / Фото: instagram.com/dasha_khlystun

Модель зазначила, що журналістка знала про те, що Даша з України, і Хлистун вважає, що росіянка хотіла спровокувати її на конфлікт: "Вона знала, що я українка, бо вона мене не вперше бачить, я вже не перший рік роблю кутюр та фешн-вік. Але навіщо вона це зробила? Вона хотіла, щоб я з нею заговорила англійською мовою, наче й не було нічого? Ось що вона хотіла? Чи хотіла вона конфлікту?" – сказала модель.

Даша Хлистун / Фото: instagram.com/dasha_khlystun

Також Даша відповіла на закиди юзерів, мовляв, нічого б такого не сталося, якби Хлистун поговорила з тою журналісткою. Та модель має іншу думку:

"Хочу пояснити, що людина, яка хотіла взяти у мене інтерв'ю як у моделі, вона підійшла би до мене вже одразу з англійською, як це відбувається з іншими. Вона до мене підійшла з запитанням: "Ну что, поговорим?". Я не знаю, куди б це відео пішло. Мені здається, на російський, може, YouTube… Не знаю, що вони там роблять. Для того, щоб були коментарі, для того, щоб люди коментували, щоб було багато активності", - вважає Даша.

Нагадаємо, місяць тому Даша Хлистун ділилася світлинами з відпустки у Франції і відповіла на закиди юзерів, що її чоловік виїхав з нею з країни.

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