Даша Кацуріна без спіднього показала рідкісні романтичні фото з Дантесом

Обраниця шоумена Володимира Дантеса, бізнесвумен Даша Кацуріна поділилася рідкісними фото з ним.

У сторіз своєї сторінки в Instagram Даша розмістила знімки з нещодавньої прогулянки з коханим у Києві. Пара сходила до китайського ресторану Даші, який вона свого часу відкрила з ексчоловіком Мішею Кацуріним.

На фотографіях Даша і Вова ласують китайськими стравами та ніжно обіймаються.

Володимир Дантес / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Володимир Дантес і Даша Кацуріна / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Володимир Дантес і Даша Кацуріна / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Вкотре пара спростувала чутки про те, що у їхніх стосунках все погано. Адже зовсім нещодавно прихильники знаменитостей дуже переживали через те, що Кацуріна і Дантес нібито розійшлися. Причиною таких здогадок фанів стало те, що закохані перестали ділитися спільним контентом у соцмережах. А Даша у червні не привітала Дантеса публічно з днем народження.

Нагадаємо, що нещодавно Володимир Дантес показав, як відсвяткував день народження мами. Разом з рідною людиною, а також своєю дівчиною Дашею і її дітьми родина вирушила на захід України. Дантес показав, як мило його мама ладнає з дітьми Даші від її ексшлюбу з Мішею Кацуріним.

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