Даша Кацуріна оголила груди та отримала кумедну реакцію від Дантеса

Українська бізнесвумен Даша Кацуріна потішила шанувальників пікантним контентом.

Так, у своєму фотоблогу Даша розмістила серію знімків свого звичного життя. Зокрема, одне з фото було зроблено майже топлес. Кацуріна повністю оголила груди та залишила лише джинси. Втім, пікантні місця бізнесвумен прикрила емоджі у формі броколі.

Даша Кацуріна / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Своєю чергою, бойфренд Даші, Володимир Дантес, відреагував на спокусливий знімок у притаманній йому гумористичній формі. Так, артист написав, що є прихильником броколі: "Я веган! Броколі – моя слабкість".

Також до слів співака долучилися інші користувачі Мережі й написали Кацуріній компліменти. Зокрема, й зірки:

"А хтось же оце все жмакає коли захоче!" – Даша Астаф'єва

"Фантастична красуня" – Олексій Дурнєв

Здуріти. Це моя мрія – ваша фігура

Мати двох дітей, захоплення

До слова, у підбірці фото Даша також опублікувала процес приготування смаколиків з донькою та показала атмосферу їхнього з Володимиром Дантесом будинку, де вони проживають разом з дітьми і цуценям Василем.

Даша Кацуріна з донькою / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Даша Кацуріна показала будинок / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Цеценя Василь / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Нагадаємо, нещодавно співак Володимир Дантес поділився кумедною розмовою з дворічним сином Даші Кацуріної у них вдома.

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