Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Даша Кацуріна оголила груди та отримала кумедну реакцію від Дантеса

Даша Кацуріна оголила груди та отримала кумедну реакцію від Дантеса

Даша Кацуріна та Володимир Дантес / Фото: instagram.com/labradoodles_ua

Бізнесвумен показала, як минають її будні дні.

Українська бізнесвумен Даша Кацуріна потішила шанувальників пікантним контентом.

Так, у своєму фотоблогу Даша розмістила серію знімків свого звичного життя. Зокрема, одне з фото було зроблено майже топлес. Кацуріна повністю оголила груди та залишила лише джинси. Втім, пікантні місця бізнесвумен прикрила емоджі у формі броколі.

Даша Кацуріна / © instagram.com/dasha_katsurina
Даша Кацуріна / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Своєю чергою, бойфренд Даші, Володимир Дантес, відреагував на спокусливий знімок у притаманній йому гумористичній формі. Так, артист написав, що є прихильником броколі: "Я веган! Броколі – моя слабкість".

Також до слів співака долучилися інші користувачі Мережі й написали Кацуріній компліменти. Зокрема, й зірки:

  • "А хтось же оце все жмакає коли захоче!" – Даша Астаф'єва
  • "Фантастична красуня" – Олексій Дурнєв
  • Здуріти. Це моя мрія – ваша фігура
  • Мати двох дітей, захоплення

До слова, у підбірці фото Даша також опублікувала процес приготування смаколиків з донькою та показала атмосферу їхнього з Володимиром Дантесом будинку, де вони проживають разом з дітьми і цуценям Василем.

Даша Кацуріна з донькою / © instagram.com/dasha_katsurina
Даша Кацуріна з донькою / Фото: instagram.com/dasha_katsurina
Даша Кацуріна показала будинок / © instagram.com/dasha_katsurina
Даша Кацуріна показала будинок / Фото: instagram.com/dasha_katsurina
Цеценя Василь / © instagram.com/dasha_katsurina
Цеценя Василь / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Нагадаємо, нещодавно співак Володимир Дантес поділився кумедною розмовою з дворічним сином Даші Кацуріної у них вдома.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація