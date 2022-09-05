Даша Кацуріна оголила сідниці та зізналася, як Дантес її врятував після розлучення

На сторінці в Instagram Даша Кацуріна залишила емоційний пост, у якому звернулася до дівчат, які теж перебувають у стані шлюборозлучного процесу.

Рестораторка поділилася власним досвідом і розповіла, як вона особисто пережила розрив з ексчоловіком та батьком її двох малолітніх дітей Мішею Кацуріним:

"Перше і найголовніше, що я зрозуміла. Дозволити собі побути у розпачі, жаліти себе і давати жаліти себе подругам – можна. Цей стан жертви, – він такий тепленький, у ньому так добре і нікуди не хочеться. Але це пастка, яка нас засмокчує і зупиняє у розвитку. Коли починаєте відчувати цю пастку – треба йти далі", - наголосила Даша.

Вона пожартувала, що у її випадку йти далі їй допомогло закохатися у свого друга – Володимира Дантеса, який у дуже важкий період її життя опинився поруч:

"Що допомагає йти далі мені? Закохатися у свого друга. Вова був поруч у найскладніший момент і мені дуже пощастило. Дуже. Але зараз не про це: найважче для мене, – пам'ятати, що тебе взагалі ніхто не ображає. Ображаєшся ти сама. Колишній може робити, що хоче і несе за це відповідальність. Це твоя проблема, що він не відповідає твоїм очікуванням. Ображатися - твій вибір", – зазначила Кацуріна.

Даша Кацуріна / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Вона додала, що кожен потужний ріст завжди супроводжується болем, тож рестораторці дуже допомагає нагадувати собі, наскільки сильною і незалежною вона стає.

Наголосила Даша й на тому, що її мудріші подруги завжди їй казали, що секс після розлучення найгарячіший, а кожен наступний хлопець кращий за попереднього. Даша радить не стримувати себе та розважатися.

Окрім того Кацуріна зазначила, що варто любити себе і робити так, як краще буде саме тобі:

"Люби себе та роби як краще тобі! Лише тобі! Не дітям, не мамі, не суспільству, а тобі. Лайфгак мій: це важко робити, тому у складні моменти я завжди згадую одну людину, яка дуже себе любить і думаю, як би вона зараз зробила. Допомагає. Спробуй знайти свого терапевта та витрачай на це гроші. Це правда важливо", - зауважила Даша.

Володимир Дантес і Даша Кацуріна / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Як відомо, днями рестораторка Даша Кацуріна вперше публічно зізналася у коханні музиканту і стендаперу Володимиру Дантесу. Своєю чергою, Дантес публічно відповів взаємністю.

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