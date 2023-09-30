Даша Кацуріна після сесії с сексологом відповіла, навіщо їй Володимир Дантес

Дівчина шоумена Володимира Дантеса, бізнесвумен Даша Кацуріна розповіла шанувальникам про цікаве завдання, яке нещодавно отримала від сексолога.

Раніше Даша розповідала, що звернулася до спеціаліста, аби глибше вивчити свою сексуальність та своє інтимне життя. За словами Кацуріної, цього разу сексолог дала їй завдання тиждень записувати, навіщо їй кохання.

Даша Кацуріна та Володимир Дантес / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Володимир Дантес і Даша Кацуріна / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Про свої висновки бізнесвумен розповіла у Telegram-каналі. Даша пояснила, що це завдання було дане для того, щоб зрозуміти, чи раптом ти не намагаєшся закривати потреби іншою людиною, потреби, які повинен закривати сам.

"Навіщо мені кохання? 1. Разом розвиватися, надихатися, мені потрібен partner in crime 2. Закоханність дає купу енергії, мотивацію бути краще 3. Секс 4. Подарунки, турбота 5. Відчуття безпеки підтримки - тут я сама повинна надавати собі 6. Не можу сформулювати, але час з дітьми, разом, всією родиною для мене дуже важливий. Стосунки коханої людини з моїми дітьми точно впливають на мене 7. Далі ще думаю", - поділилася Кацуріна.

Володимир Дантес з Дашею Кацуріною та її дітьми / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Нагадаємо, раніше Даша Кацуріна поділилася кадрами, на яких її бойфренд Володимир Дантес весело проводить час з її дітьми від ексшлюбу з Мішею Кацуріним – 7-річною Сашею та дворічним Іваном.

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