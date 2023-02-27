Даша Кацуріна показала переписку з Володимиром Дантесом та відповіла, які в них стосунки

Українська бізнесвумен Даша Кацуріна заговорила про свої стосунки зі співаком Володимиром Дантесом.

У сторіз в Instagram рестораторка вирішила поспілкуватися зі своїми підписниками та відповісти на їхні запитання. Хтось з фанів поцікавився у Кацуріної про її роман з Дантесом. У відповідь Даша показала переписку зі співаком, в якій вони ранком обмінювалися відеоповідомленнями.

"Ой навіть не знаю, що у нас з Володимиром Дантесом? Що ж ти там мені пишеш о 7 ранку?", - неоднозначно відповіла Кацуріна.

Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Втім, більше коментарів про роман зі співаком бізнесвумен не дала. Але, схоже, що у пари все добре.

Зазначимо, що Володимир Дантес зміг потоваришувати з дітьми нової дівчини від шлюбу з Мішею Кацуріним. Раніше співак показав, як проводить час з маленьким сином Даши.

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