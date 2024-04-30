Даша Кацуріна показала рідкісні кадри з мамою-красунею: "Завжди поруч"

Українська бізнесвумен та блогерка Даша Кацуріна замилувала ніжними кадрами з мамою.

У своєму фотоблогу бізнесвумен опублікувала серію фото з мамою, де вони позують у стильних образах. Протягом знімань знаменитість з рідною людиною обмінювалися теплом і турботою. Також Даша зворушила розповіддю про маму, де зазначила, що вона – її надійна опора, яка завжди поруч. І додала, що саме вона свого часу допомогла відкрити їй найперший у житті бізнес.

Даша Кацуріна з мамою / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Даша Кацуріна з мамою / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Даша Кацуріна з мамою / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

"Ми можемо не розмовляти тижнями, але я знаю що вона завжди підтримає. Моя мама – найбільша підтримка і опора все життя. Вона була поруч, коли я кинула універ, дала гроші на перший бізнес (я робила і продавала футболки), підтримала повернення до Києва і, коли мені треба було, вона одразу приїжджала допомагати, навіть в іншу країну. Не розмовами, а діями. Вона завжди поруч. І саме таку турботу та опору я бажаю і своїм дітям, і кожній з нас", – замилувала Кацуріна.

Даша Кацуріна з мамою / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

У коментарях підписники дизайнерки залишили багато компліментів:

Дуже зворушливо. Ви неймовірні!

Бережіть ці почуття і маму. Я вже не маю змогу обійняти свою маму

Боже, які прекрасні! Мама чудова й розкішна

Навіть через екран телефону відчувається то тепло та любов між мамою і донькою. Аж тепло стало всередині

Нагадаємо, нещодавно Даша Кацуріна показала свого батька та маму коханого Володимира Дантеса. Разом вони відсвяткували її день народження.

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