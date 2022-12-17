Даша Кацуріна показала, як Володимир Дантес проводить час з її дітьми

Бойфренд бізневсумен приїхав до неї з туру з іншого міста.

Українська бізнесвумен та ексдружина ресторатора Міші Кацуріна Даша Кацуріна наразі з їхніми двома маленькими дітьми перебуває у Польщі.

Там Кацуріна відкрила поп-арт у Варшаві у своїй власній студії, яку наразі доводить до ладу. Як зізналася Даша, в цей важливий період у неї захворіла няня, та бойфренд Кацуріної, шоумен Володимир Дантес, не кинув її у біді.

Кацуріна і Дантес з дітьми Даші / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Дантес, який наразі перебуває у турі Польщею зі своїм шоу "Пожежа", яке веде з Олексієм Дурнєвим, приїхав до Даші з іншого міста, аби посидіти з її дітьми.

У своєму Telegram‑каналі Кацуріна показала миле відео, де Володимир сидить на підлозі з однорічним Іваном та шестирічною Сашею. "Насправді, до мене на пів дня з туру "Пожежа" з іншого міста приїхав рятівник", - підписала відео з Дантесом Кацуріна.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Дантес чесно зізнався, як почувається у ролі батька двох дітей Даші Кацуріної. Також шоумен пригадав, як колись вів недитячу розмову з 6-річною Сашею на кухні.

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