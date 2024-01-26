Даша Кацуріна показала, як з Дантесом готувалася до свята її 8-річної донечки

Бізнесвумен запостила кумедне фото коханого.
Українська бізнесвумен Даша Кацуріна розповіла про свято у родині. Її донечка Саша від ексшлюбу з Мішею Кацуріним святкує день народження.
Сьогодні, 26 січня, дівчинці виповнилося 8 років. З цієї нагоди Даша разом з обранцем, співаком та шоуменом Володимиром Дантесом підготувала для неї сюрприз. І показала, як все минуло в своєму Instagram.
Так, вранці пара задекорувала їхній заміський маєток гелевими кульками у формі цифри і різних звірів. А також замовила шоколадний торт зі свіжими фруктами, яким залюбки поласували 8-річна Саша й дворічний Іван на сніданок.
Окрім того, зранку на іменинницю чекала стилістка-перукарка, яка зробила Саші святкову зачіску з різнокольоровими шпильками.
"Саші сьогодні 8 років, наш ранок", - написала бізнесвумен.
Вочевидь, організувати свято для донечки виявилося не так просто. Зокрема, Даша опублікувала фото коханого, який на тлі кульок має стомлений вигляд і прикриває руками своє обличчя. Сам артист у коментарях під дописом обраниці зазначив, що він "амбасадор реальності". А їхні шанувальники підхопили цю жартівливу хвилю.
Нагадаємо, нещодавно Дантес замилував кадрами, як навчав дворічного сина коханої Даші Кацуріної вимовляти слова.
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