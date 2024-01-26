Даша Кацуріна показала, як з Дантесом готувалася до свята її 8-річної донечки

Українська бізнесвумен Даша Кацуріна розповіла про свято у родині. Її донечка Саша від ексшлюбу з Мішею Кацуріним святкує день народження.

Сьогодні, 26 січня, дівчинці виповнилося 8 років. З цієї нагоди Даша разом з обранцем, співаком та шоуменом Володимиром Дантесом підготувала для неї сюрприз. І показала, як все минуло в своєму Instagram.

Так, вранці пара задекорувала їхній заміський маєток гелевими кульками у формі цифри і різних звірів. А також замовила шоколадний торт зі свіжими фруктами, яким залюбки поласували 8-річна Саша й дворічний Іван на сніданок.

Донька Даші Кацуріної святкує 8-річчя / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Донька Даші Кацуріної святкує 8-річчя / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Донька Даші Кацуріної святкує 8-річчя / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Окрім того, зранку на іменинницю чекала стилістка-перукарка, яка зробила Саші святкову зачіску з різнокольоровими шпильками.

Донька Даші Кацуріної святкує 8-річчя / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

"Саші сьогодні 8 років, наш ранок", - написала бізнесвумен.

Вочевидь, організувати свято для донечки виявилося не так просто. Зокрема, Даша опублікувала фото коханого, який на тлі кульок має стомлений вигляд і прикриває руками своє обличчя. Сам артист у коментарях під дописом обраниці зазначив, що він "амбасадор реальності". А їхні шанувальники підхопили цю жартівливу хвилю.

Донька Даші Кацуріної святкує 8-річчя / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Нагадаємо, нещодавно Дантес замилував кадрами, як навчав дворічного сина коханої Даші Кацуріної вимовляти слова.

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