Даша Кацуріна показала, як з Дантесом і свекрухою день народження відсвяткувала

Українська бізнесвумен та блогерка Даша Кацуріна поділилася, як минуло святкування її дня народження.

Так, днями Даші виповнилося 29 років. З цієї нагоди бізнесвумен зібрала близьких і рідних. Серед запрошених були її батьки, а також мама коханого, співака Володимира Дантеса Марія Олексіївна. Розділили свято Кацуріної і її діти від ексшлюбу.

Даша Кацуріна відсвяткувала 29-річчя / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Даша Кацуріна відсвяткувала 29-річчя / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Тож, всіх гостей іменинниця зібрала поблизу власної студії одягу. У затишному просторі розмістили столи з квітами та смаколиками. До речі, на дні народженні був і торт. Величезний десерт був задекорований свіжими фруктами. На кадрах також видніється Дантес, який тримає один шматочок торту зі свічкою, поки обраниця загадує бажання.

Даша Кацуріна відсвяткувала 29-річчя / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Даша Кацуріна відсвяткувала 29-річчя / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Даша Кацуріна відсвяткувала 29-річчя / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Даша Кацуріна відсвяткувала 29-річчя / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Окрім того, у фотоблогу Кацуріна поділилася емоціями від свята і зазначила, що це був найкращий день народження за всі 29 років.

"Вперше за 29 років я вирішила відсвяткувати свій день народження, провести його в колі родини та друзів в студії. Мені було так добре, дякую", - написала Даша.

Нагадаємо, нещодавно співак Олександр Кривошапко також привітав свою нову обраницю з днем народження та показав романтичне фото з нею.

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