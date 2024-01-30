Даша Кацуріна показала, як з Дантесом в засніжених Карпатах романтично проводить час наодинці

Українська бізнесвумен Даша Кацуріна розповіла, як минає її відпустка разом з обранцем, співаком та шоуменом Володимиром Дантесом.

Так, пара поїхала до Івано-Франківської області й зупинилася в одному з готелів у селі Яблуниця. Даша у своєму фотоблогу показала декілька атмосферних кадрів. Зокрема, як вони сонячного дня гуляли засніженими полонинами. На тлі Кацуріної видніються гори і ліс з височезними ялинками.

Даша Кацуріна з Володимиром Дантесом на відпочинку / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

До слова, бізнесвумен також поділилася фото свого коханого. Володимир постає на тлі сільських хат і прямує за Дашею. Пара насолоджувалася краєвидами і місцевим колоритом під час тривалих прогулянок. Їх навіть не зупиняли снігові замети. Ба більше, Кацуріна на одному з фото лягла просто на сніг й попозувала у кадрі для кумедного знімку.

Даша Кацуріна з Володимиром Дантесом на відпочинку / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Даша Кацуріна з Володимиром Дантесом на відпочинку / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Даша Кацуріна з Володимиром Дантесом на відпочинку / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Даша Кацуріна з Володимиром Дантесом на відпочинку / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

"Дві години хайкінгу вранці просто від готелю, який кайф", - написала Даша Кацуріна.

Даша Кацуріна з Володимиром Дантесом на відпочинку / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Даша Кацуріна з Володимиром Дантесом на відпочинку / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Своєю чергою, шанувальники у коментарях під дописом поставили закоханим безліч смайликів у формі вогнів і сердець й попросили розсекретити, де саме вони зупинилися.

Нагадаємо, нещодавно Даша Кацуріна замилувала кадрами, як вона з обранцем Дантесом готували свято для її 8-річної доньки Саші.

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