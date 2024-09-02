Даша Кацуріна показала, як з коханим Дантесом вони відвели її доньку та сина до школи й садку

Ексчоловік Даші також поділився власними емоціями від нового етапу його дітей.
Українська бізнесвумен та блогерка Даша Кацуріна разом з обранцем, співаком Володимиром Дантесом відвела своїх дітей від попереднього шлюбу з бізнесменом Мішею Кацуріним на перший дзвоник.
Так, цьогоріч трирічний син Даші Іван пішов у садочок, а донька Саша перейшла у другий клас приватної школи.
В Instagram блогерка показала декілька фото з дітьми, на одному з яких видніється і Дантес. Вочевидь, співак вирішив підтримати малюків коханої перед новим навчальним роком.
Як виявилося, ексчоловік Даші, ресторатор Міша Кацурін також бачився зі своїми дітьми у День знань і привітав їх подарунками. Принаймні про це свідчать світлини у його фотоблогу. Також Міша не приховував, що його аж надто переповнюють емоції від усвідомлення, що син та донька дуже швидко дорослішають.
"Мої діти, поки що біленькі котики, пішли в садочок і школу. А потім, напевно, і вони також полетять по світу, а мені треба буде якимось чином це прийняти, не чинити їм супротив своїми "я бачив життя, я знаю, як треба", а просто любити, підтримувати, не тиснути і таке інше. А поки Саша іде в третій клас, Ваня в прескул, а я жадібно намагаюся закарбувати кожен етап формування їхніх дивовижних особистостей. Ох, бляха, розчулився", - замилував Кацурін.
Нагадаємо, нещодавно ведуча Лілія Ребрик з чоловіком відвела свою 6-річну доньку Поліну у перший клас і похизувалася її важливою місією на першому дзвонику.
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