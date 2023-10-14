Даша Кацуріна показалася на медичній кушетці з голкою в руці та пояснила, що з нею сталося вперше

Знаменитість розповіла про новий досвід.
Українська бізнесвумен Даша Кацуріна налякала шанувальників кадрами з лікарні.
На своїй сторінці в Instagram дівчина співака Володимира Дантеса поділилася фото, на яких лежала на медичній кушетці із голкою в руці. Кацуріна поквапилася заспокоїти прихильників та розповіла, що вона вперше в житті спробувала себе у якості донора.
Бізнесвумен здала кров для Національного інституту хірургії та трансплантології імені Шалімова, аби допомогти українським захисникам. Перший досвід для Даші виявився спокійним та позитивним.
"Сьогодні я вперше стала донором і власне самостійно долучилась до нашої ініціативи - ми збирали кров на операційні потреби інституту Шалімова та військові шпиталі. Мені так сподобався момент, коли дівчата-медсестри з інституту між собою обговорювали наскільки приємно працювати з молоддю, який гарний простір і команда", - поділилася Кацуріна.
Як розповіла Даша, разом із партнерами вони прагнуть, аби донорство стало в Україні доступним та зручним процесом.
"А це ж саме заради чого ми почали цей проект. Спробувати разом зробити донорство частиною рутини свідомого молодого українця. Максимально спростити і усучаснити цей процес, донація в коворкінгу, смаколики з матча, гарний сервіс під час донації", - написала Даша.
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