Даша Кацуріна показалася на медичній кушетці з голкою в руці та пояснила, що з нею сталося вперше

Українська бізнесвумен Даша Кацуріна налякала шанувальників кадрами з лікарні.

На своїй сторінці в Instagram дівчина співака Володимира Дантеса поділилася фото, на яких лежала на медичній кушетці із голкою в руці. Кацуріна поквапилася заспокоїти прихильників та розповіла, що вона вперше в житті спробувала себе у якості донора.

Бізнесвумен здала кров для Національного інституту хірургії та трансплантології імені Шалімова, аби допомогти українським захисникам. Перший досвід для Даші виявився спокійним та позитивним.

"Сьогодні я вперше стала донором і власне самостійно долучилась до нашої ініціативи - ми збирали кров на операційні потреби інституту Шалімова та військові шпиталі. Мені так сподобався момент, коли дівчата-медсестри з інституту між собою обговорювали наскільки приємно працювати з молоддю, який гарний простір і команда", - поділилася Кацуріна.

Даша Кацуріна / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Як розповіла Даша, разом із партнерами вони прагнуть, аби донорство стало в Україні доступним та зручним процесом.

"А це ж саме заради чого ми почали цей проект. Спробувати разом зробити донорство частиною рутини свідомого молодого українця. Максимально спростити і усучаснити цей процес, донація в коворкінгу, смаколики з матча, гарний сервіс під час донації", - написала Даша.

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