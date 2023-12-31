Даша Кацуріна показалася з мамою Дантеса й розповіла, як минає їхній відпочинок у Карпатах

Українська бізнесвумен Даша Кацуріна замилувала кадрами, як її родина відпочиває з її коханим Володимиром Дантесом і його мамою у Карпатах.

До слова, закохані під час своєї зимової відпустки вирушили на захід України. Згодом до них доєдналися їхні батьки. У своєму фотоблогу Даша вже поділилася атмосферними кадрами з їхнього відпочинку. Зокрема, вона показала 7-річну доньку Сашу, яка разом з Дантесом готувалися до спуску з гір.

Даша Кацуріна й Володимир Дантес з родиною на відпочинку у Карпатах / Фото: Instagram/Dasha Katsurina

Ймовірно, Дантес спускався по засніженим схилам за допомогою сноуборду, а ось донька Кацуріної обрала для себе лижі. У спеціальному гірському костюмі на лижах Саша також попозувала вже на гірці.

Даша Кацуріна й Володимир Дантес з родиною на відпочинку у Карпатах / Фото: Instagram/Dasha Katsurina

До того ж бізнесвумен разом зі своєю мамою, дітьми та коханим відвідали особливий майстер-клас. Великою компанією вони вчилися виготовляти традиційних сирних коників. Тож, Даша одразу похизувалася фігурками, які у них вийшли.

Даша Кацуріна й Володимир Дантес з родиною на відпочинку у Карпатах / Фото: Instagram/Dasha Katsurina

Даша Кацуріна й Володимир Дантес з родиною на відпочинку у Карпатах / Фото: Instagram/Dasha Katsurina

Після такої оригінальної забавки дівчина артиста показала всю родину за столом. Зокрема, її діти, мама й тато разом з мамою Дантеса й ним самим грали в настільну гру. У кадрі видно, як знаменитість тримає маленького сина Даші Івана.

Даша Кацуріна й Володимир Дантес з родиною на відпочинку у Карпатах / Фото: Instagram/Dasha Katsurina

А ось днями Володимир Дантес українською читав казочку для дворічного сина Даші Кацуріної Івана. У той час бізнесвумен показала свої ритуали краси.

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