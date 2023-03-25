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Даша Кацуріна повернулася до Києва та замилувала світлиною з Володимиром Дантесом

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
975
Час на прочитання
1 хв
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Даша Кацуріна повернулася до Києва та замилувала світлиною з Володимиром Дантесом

Даша Кацуріна та Володимир Дантес

Бізнесвумен їздила по справах за кордон.

Українська бізнесвумен Даша Кацуріна потішила шанувальників спільним фото зі співаком Володимиром Дантесом

Пара нарешті зустрілася після тривалої розлуки, адже деякий час Даша провела у Польщі, де вона має свій магазин одягу. Спільною світлиною з Дантесом Кацуріна поділилася в Instagram-stories.

На фото бізнесвумен усміхнено позувала у ліфті у бежевому тренчі та бейсболці поруч зі співаком.

"Ой Київ, як же добре вдома", - підписала кадри Кацуріна.

Даша Кацуріна і Володимир Дантес / © instagram.com/dasha_katsurina
Даша Кацуріна і Володимир Дантес / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Нагадаємо, раніше Даша Кацуріна поділилася особистими подробицями стосунків з Володимира Дантесом та навіть показала частину їхньої переписки у месенджері.

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Дата публікації
Перегляди
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