Даша Кацуріна повернулася до Києва та замилувала світлиною з Володимиром Дантесом

Українська бізнесвумен Даша Кацуріна потішила шанувальників спільним фото зі співаком Володимиром Дантесом.

Пара нарешті зустрілася після тривалої розлуки, адже деякий час Даша провела у Польщі, де вона має свій магазин одягу. Спільною світлиною з Дантесом Кацуріна поділилася в Instagram-stories.

На фото бізнесвумен усміхнено позувала у ліфті у бежевому тренчі та бейсболці поруч зі співаком.

"Ой Київ, як же добре вдома", - підписала кадри Кацуріна.

Даша Кацуріна і Володимир Дантес / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Нагадаємо, раніше Даша Кацуріна поділилася особистими подробицями стосунків з Володимира Дантесом та навіть показала частину їхньої переписки у месенджері.

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