Даша Кацуріна повідомила, що переїжджає з України: "Це було дуже важке рішення"

Про це Даша Кацуріна повідомила на своїй сторінці в Instagram. Даша зізналася, що планує найближчі два роки жити на дві країни – Україну та Польщу.

В Україні залишилися бізнес-проєкти Даші, а от виїзд до ближнього зарубіжжя продиктований тим, що Кацуріна хоче убезпечити дітей від війни:

"Місяць тому я вирішила жити наступний рік на дві країни. Польща та Україна. Чому Польща? Тому що найзручніше та найближче сполучення з Києвом. Я планую кожен місяць бути в Україні. Тому що Саша йде до класної школи зі своїм товаришем, а ще тому що тут буде жити моя близька подруга. Тому що бюрократія європейська, але все значно скоріше ніж у Португалії чи Німеччині. Це приємно, коли відкриття базової картки у банку займає не два місяці, а всього годину. Ще тут дуже багато парків і є натуральне вино. Це було дуже важке рішення і пов'язано воно на 98% з безпекою дітей", - пояснила Даша.

Даша Кацуріна з дітьми / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Також рестораторка поділилася, що вона ніколи не планувала емігрувати з України, проте, нажаль, сучасні реалії диктують нові умови:

"Я ніколи не бажала емігрувати. Усі мої проєкти продовжують працювати в Україні. Виробництво katsurina.online на Полтавщині та Харкові, усі "привіти" в Києві. Я дуже хочу додому. Але зараз я намагаюся знаходити плюси і для себе. "Це можливість для зросту" – повторюю я собі кожен день, коли важко", - поділилася Кацуріна.

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