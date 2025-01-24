Даша Кацуріна приголомшила фото 3-річного сина з серйозною травмою

Кохана українського співака та ведучого Володимира Дантеса - дизайнерка, бізнесвумен Даша Кацуріна - спантеличила фанів станом здоров'я сина Івана.

У фотоблогу знаменитість повідомила, що її 3-річний син зламав ключицю. Вона зізналася, що неабияк перелякалася. Та, на щастя, все обійшлося без складних хірургічних втручань. Після обстежень хлопчика йому призначили носити спеціальний бандаж, який фіксує травмовану зону.

"Ох і тиждень. Перший рентген Івана. Перелом ключиці. Понервувала я сильно. Дитячі переломи ключиці лікують бандажами, жодного гіпсу. Це перевага", - написала Кацуріна.

Даша Кацуріна з сином / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Даша Кацуріна з сином / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Блогерка також повідомила, що Іван почувається добре й навіть не переймається через свою першу серйозну в житті травму. Натомість Кацуріна показала фото, як він бавиться у ліжку.

"Ще плюс – це ставлення Івана до життєвих негараздів, пощастило нам", - додала бізнесвумен.

Даша Кацуріна з сином / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Даша Кацуріна з сином / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Нагадаємо, нещодавно акторка Наталка Денисенко розповіла про стан чоловіка-воїна, який переніс операцію. Артситка пояснила, де минає реабілітація захисника Андрія Федінчика.

Читайте також: