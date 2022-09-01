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Даша Кацуріна разом з Володимиром Дантесом відвела доньку до першого класу

Даша Кацуріна разом з Володимиром Дантесом відвела доньку до першого класу

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Даша Кацуріна разом з Володимиром Дантесом відвела доньку до першого класу

Рестораторка Даша Кацуріна та співак Володимир Дантес продовжують підігрівати чутки про свій роман.

Після розлучення Володимир Дантес став більше часу проводити разом із ексдружиною нового бойфренда Наді Дорофєєвої - Дашею Кацуріною.

У День знань виконавець разом із бізнесвумен відвели до першого класу доньку Кацуріних, Сашу. Спільними відео Даша поділилася в сторіз в Instagram.

 На першому відео Дантес снідав та щось обговорював разом із маленькою Олександрою.

"Святковий сніданок", - підписала кадри Кацуріна.

Даша Кацуріна та Володимир Дантес / © instagram.com/dasha_katsurina
Даша Кацуріна та Володимир Дантес / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Після цього Даша і Вова вирушили на лінійку до школи. По дорозі Саша була одягнена у жилет Дантеса.

"Володимир Дантес додав стилю до Сашиної шкільної форми. Я дуже хвилююся на цьому відео", - підписала сторіз Кацуріна.

Даша Кацуріна та Володимир Дантес / © instagram.com/dasha_katsurina
Даша Кацуріна та Володимир Дантес / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Нагадаємо, що останнім часом Дантес та Кацуріна стали проводити все більше часу разом, не приховуючи це від шанувальників. Втім, коментувати свої стосунки пара не поспішає. Нещодавно співак та бізнесвумен разом побували у Польщі

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