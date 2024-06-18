Даша Кацуріна розбурхала уяву пікантними фото топлес: Дантес відреагував

Українська бізнесвумен та блогерка Даша Кацуріна потішила користувачів своїми пікантними фото.

Блогерка в Instagram опублікувала знімки, на яких постала топлес. Даша Кацуріна з розпущеним волоссям позувала біля вікна, прикривши пікантні місця руками. Зокрема, обраниця співака Володимира Дантеса продемонструвала витончені риси своєї фігури.

"Просто вловіть сенс. Змусити себе продовжувати робити те, що робите, або залишитись там, де ви є, хоч це і складно чи неприємно", - по-філософськи підписала кадри Даша Кацуріна.

Даша Кацуріна / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Володимир Дантес відреагував на пікантні фото своєї коханої. Музикант оцінив знімки Даші та зазначив, що вона неабияк гарна та просто випромінює ніжність.

"Яка ж ти красива і ніжна", - написав Володимир Дантес у коментарях під пікантними фото.

Даша Кацуріна / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Нагадаємо, нещодавно німецька супермодель Гайді Клум топлес блиснула пишними формами. Знаменитість також показала, як відсвяткувала своє 51-річчя.

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