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Даша Кацуріна розповіла про збільшення грудей: "Задоволена дуже"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
370
Час на прочитання
1 хв
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Даша Кацуріна розповіла про збільшення грудей: "Задоволена дуже"

Даша Кацуріна / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

На операцію рестораторка наважилася після перших пологів.

Бізнесвумен Даша Кацуріна у приватні повідомлення часто отримує від своїх підписників компліменти щодо зовнішності. 

Багато дівчат, за словами рестораторки, пишуть їй про груди, адже після народження двох дітей Даша має чудовий вигляд у купальнику та з глибоким декольте. Як зізналася у сторіз в Instagram Кацуріна, після перших пологів вона зробила пластичну операцію, чим дуже задоволена.

"Тема грудей завжди актуальна, бачу багато запитань, тому відповідаю. Груди я зробила після перших пологів та народження Саші. Чи задоволена? Дуже!", - написала Кацуріна.

Даша Кацуріна / © instagram.com/dasha_katsurina
Даша Кацуріна / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Навіть після народження другої дитини Даші не довелося звертатися до лікарів та робити повторне втручання, тим паче сина вона годувала самостійно. Зараз бізнесвумен подобається собі та просто раз на рік ходить на обстеження до лікаря.

"Переробляти після народження Івана не бачу сенсу, все подобається. З обов'язкового - для себе роблю УЗД раз на рік. Годувала Івана сама", - поділилася Кацуріна.

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Дата публікації
Перегляди
370
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