Даша Кацуріна топлес показала, як на її тіло вплинули дві вагітності: "Майже неможливо щось зробити"

Кохана українського співака Володимира Дантеса – бізнесвумен та блогерка Даша Кацуріна – показала, як на її тіло вплинули вагітності.

Зірка Мережі народжувала двічі. Як зізналась Даша у своєму Instagram, вагітності не минули безслідно для її тіла. Зокрема, на шкірі залишилися розтяжки. Кацуріна говорить, що від них майже неможливо позбутися. Утім, Даша з лікарями намагається виправити це. Блогерка ділиться, що деякі розтяжки на її тілі подобаються, а деякі – взагалі ні.

"Дві вагітності залишили на моєму тілі стриї. Деякі я люблю, а деякі – ні. Зі стриями майже неможливо щось зробити, але у нас є план. Подивимося", - поділилася Даша.

Даша Кацуріна / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Бізнесвумен також топлес показала, як відбувається процедура позбавлення розтяжок. Судячи зі знімка, першою чергою Даша Кацуріна позбувається стриїв саме на грудях.

Нагадаємо, нещодавно співачка Джамала народила третю дитину. Знаменитість вже зізнавалась, як з вагітністю змінилося її тіло та скільки кіло вона набрала.

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