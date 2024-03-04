Даша Кацуріна відповіла, як розповідає 8-річній доньці про війну, та показала фото з мітингу

Бізнесвумен Даша Кацуріна поділилася з підписниками, як розмовляє з 8-річною донькою Сашею про військові злочини РФ і виходить на мітинги.

Так, у своєму фотоблогу Даша зізналася, що не приховує від Саші жодних фактів про країну-терористку. За її словами, її донька обізнана в основних темах про війну та отримує чесні відповіді на будь-які запитання з цього приводу. Зокрема, 8-річна дівчинка навіть сама малює плакати для акцій протесту і виходить разом з ними з мамою на площі.

"Ми розмовляємо з Сашею про війну, вона знає, хто наш ворог, Саша знає про жахливі щоденні наслідки війни, про трагедію в Одесі, про те, що означає плакат #freeazov і чому важливо приїхати підтримати родини військових. Як мама, я обрала нічого не приховувати і розповідати все, як є, коли дитина запитує", – розповіла Даша.

Даша Кацуріна з дітьми та коханим на мітингу / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

До слова, нещодавно Кацуріна разом з двома дітьми та обранцем, шоуменом Володимиром Дантесом, побували на мітингу, який відбувся 3 березня в Києві. Вони разом з родинами захисників "Азовсталі" долучилися до протесту, щоб привернути увагу до надважливої сьогодні проблеми – повернення українських бійців з російського полону.

Даша Кацуріна з дітьми та коханим на мітингу / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Нагадаємо, раніше пара долучилася до акції протесту на Майдані Незалежності, який теж провели родичі військовополонених.

Читайте також: