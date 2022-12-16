Даша Кацуріна відреагувала на спільний трек ексчоловіка Кацуріна та Дорофєєвої: "Обговорила з терапевтом"

Ексдружина ресторатора Міші Кацуріна, бізнесвумен Даша Кацуріна вперше відреагувала на спільний трек ексобранця з його новою дівчиною Надею Дорофєєвою "Щоб не було".

Даша зізналася у своєму Telegram-каналі, що багато хто запитував її думку стосовно цієї пісні. Як зазначила Кацуріна, вона має дуже багато справ наразі, тож їй нема коли думати про щось інше:

"В мене там в Instagram вчора 80% запитань було про те як мені трек. А у той самий час в мене захворіла няня, ми завтра відкриваємо поп ап у студії, яку зробили за місяць в іншій країні, запускаємо дуже важливий і великий благодійний "привіт сусід" у Бахмуті, знімаємо фільм про українських майстрів, які роблять нам автентичний декор на Різдво для "привітів" по всій країні. Запускаємо новий продукт Katsurina, а, ще я попрала свій паспорт. Хочеться відповісти, що в мене немає на це часу", - написала Кацуріна.

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Та водночас Даша поділилася, що як би вона не хотіла, все ж таки на пісню звернула увагу і вона її зачепила:

"Але насправді чесно так: трек я обговорила з подругами та терапевтом, коментувати не хочу", - коротко та зрозуміло відповіла Даша своїм фоловерам.

Надя Дорофєєва, Міша Кацурін, Даша Кацуріна та Володимир Дантес / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, що днями співачка Надя Дорофєєва та ресторатор Міша Кацурін випустили спільну композицію "Щоб не було", у якій розповіли про свої стосунки. Як відомо, Дорофєєва пішла до Кацуріна від шоумена Володимира Дантеса. Своєю чергою, Кацурін пішов до Наді від дружини Даші. Та згодом стало відомо, що Вова і Даша теж почали зустрічатися. Цікавим також є той факт, що до всього цього пари між собою добре товаришували.

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