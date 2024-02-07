Даша Кацуріна вперше розповіла про розлучення з Мішею Кацуріним і як це пережила

Українська бізнесвумен Даша Кацуріна вперше публічно заговорила про розлучення зі своїм ексчоловіком Мішею Кацуріним.

Зараз Даша щаслива у стосунках зі своїм нинішнім бойфрендом Володимиром Дантесом. Нещодавно Кацуріна ділилася, як вони провели відпустку у Карпатах.

Та, зізналася Даша, перш ніж знайти щастя у нових стосунках, вона болісно пережила розрив з Мішею Кацуріним, від якого має двох дітей. Про свій стан Кацуріна розповіла в інтерв'ю чехословацькому Vogue. Так, говорячи про те, як для неї розпочалося повномасштабне вторгнення РФ до України, Кацуріна заговорила про розлучення з колишнім:

"У той час, коли почалася масована атака на мою землю, я переживала розлучення з двома дітьми на руках. Цей досвід показав мені, наскільки я сильна і наскільки я недооцінювала себе раніше. Я подорослішала і почала собі подобатися. Моє життя змінилося на краще таким чином, але я б точно не рекомендувала цей метод нікому іншому", - сказала Кацуріна.

Даша Кацуріна і Міша Кацурін / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Також бізнесвумен поділилася, що саме діти не дають їй розслабитися і вони є її мотивацією та енергією. Разом з тим знаменитість розповіла, як ставиться до невдач:

"Я з великою повагою ставлюся до невдач, вони дають нам можливість вирости. Головне – зупинитися, проаналізувати, що сталося і чому, вирішити, що з цим робити, і вирішити, як поводитися в майбутньому", – розповіла Кацуріна.

Даша Кацуріна з дітьми від Міші Кацуріна / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Нагадаємо, нещодавно Даша Кацуріна показала, як разом з коханим Володимиром Дантесом вони відсвяткували 8-річчя доньки Даші та її ексчоловіка Міші Кацуріна.

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