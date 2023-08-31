Даша Кацуріна захопила кадрами, як Дантес весело грається та проводить час з її дітьми

Бізнесвумен Даша Кацуріна показала милі кадри, як її бойфренд, співак Володимир Дантес, весело проводить час з її сином та донькою.

Сімейним контентом Кацуріна поділилася в Intagram. Зокрема, Даша показала, як Дантес купає її сина Івана у ванній. Весь цей час співак весело спілкувався з маленьким хлопчиком та розважав його.

Володимир Дантес та син Даші Кацуріної / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Після цього вони з дітьми поїхали у боулінг. Дантес вчив 7-річну Сашу та маленького Івана грати.

Володимир Дантес із дітьми Даші Кацуріної / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Окрім того, виконавець розважав сина Даші. Аби хлопчина не нудьгував, співак дуркував з ним. Загалом, з дітьми Кацуріної Дантес знайшов спільну мову та добре ладнає.

Володимир Дантес та син Даші Кацуріної / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

До речі, Даша теж не лишилася без уваги. Дантес ніжно обіймав її та теж дуркував з нею, за що бізнесвумен подарувала артистові яскраву усмішку.

Володимир Дантес та Даша Кацуріна / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Зазначимо, Даша Кацуріна має двох дітей від ресторатора Міші Кацуріна. Після розриву чоловік теж знайшов своє кохання. Його новою обраницею стала співачка Надя Дорофєєва, з якою він цього літа одружився. До речі, виконавиця теж чудово ладнає з дітьми свого чоловіка.

Нещодавно разом із 7-річною донькою ресторатор підтримував Надю Дорофєєву, коли та виступала на фестивалі. Кацурін з Олександрою протягом усього концерту підспівував хіти своєї дружини.

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