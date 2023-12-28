Даша Кацуріна замилувала кадрами, як Дантес читає казку її дворічному синові

Українська бізнесвумен Даша Кацуріна опублікувала милі кадри, на яких продемонструвала, як минає її відпочинок зі співаком Володимиром Дантесом та дітьми.

До слова, закохані вирушили на відпочинок на захід України. Тим часом Даша Кацуріна продовжує ділитися кадрами із зимової відпустки. Цього разу в своєму Instagram знаменитість показала, як вони проводять час із дітьми.

Спочатку Даша опублікувала атмосферне фото зі своєю 7-річною донькою Олександрою. Вони разом прогулювалися на подвір'ї та насолоджувалися неймовірними краєвидами.

Даща Кацуріна з донькою / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Згодом Кацуріна поділилася милими кадрами, як Володимир Дантес українською читав казочку для її дворічного сина Івана. До слова, хлопчик уважно стежив за співаком та слухав все, що він йому говорив.

Володимир Дантес із сином Даші Кацуріної / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Тим часом у Даші був час на догляд за собою. Поки Володимир читав Івану казочку, бізнесвумен влаштовувала собі процедури краси.

Даша Кацуріна та Володимир Дантес із її сином / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Нагадаємо, нині Володимир Дантес та Даша Кацуріна живуть разом в Україні. Щоправда, через повномасштабну війну бізнесвумен тривалий час перебувала з дітьми в Польщі. Нещодавно Даша відверто зізналась, чи не пошкодувала про своє рішення повернутися.

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