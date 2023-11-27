Даша Кацуріна замилувала кадрами, як Дантес вчив уроки з її 7-річною донькою

Бізнесвумен показала, як минув їхній вечір.
Бізнесвумен Даша Кацуріна замилувала кадрами, як її бойфренд, співак Володимир Дантес допомагав її 7-річній доньці з уроками.
Зокрема, в Instagram-stories блогерка показала, як минув їхній вечір. До слова, дворічний син Іван заснув одразу на дивані. Тим часом сімейство повечеряло запеченою картоплею та оселедцем.
Після вечері донька Даші взялася виконувати домашнє завдання з української мови. Володимир Дантес допомагав дівчинці робити уроки. Співак пояснював Саші правила та показував, як правильно виконати завдання.
"Українська мова з Володимиром Дантесом", - підписала кадри бізнесвумен.
Зазначимо, Даша Кацуріна має двох дітей. Блогерка від попереднього шлюбу з ресторатором Мішею Кацуріним виховує 2-річного Івана та 7-річну Сашу. З Володимиром Дантесом знаменитість почала зустрічатися минулого року.
До речі, днями пара показувала, як минуло їхнє романтичне побачення у Варшаві. Закохані здивували особливим місцем, де вони повечеряли.
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