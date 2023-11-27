Даша Кацуріна замилувала кадрами, як Дантес вчив уроки з її 7-річною донькою

Бізнесвумен Даша Кацуріна замилувала кадрами, як її бойфренд, співак Володимир Дантес допомагав її 7-річній доньці з уроками.

Зокрема, в Instagram-stories блогерка показала, як минув їхній вечір. До слова, дворічний син Іван заснув одразу на дивані. Тим часом сімейство повечеряло запеченою картоплею та оселедцем.

Син Даші Кацуріної / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Вечеря Даші Кацуріної і Володимира Дантеса / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Після вечері донька Даші взялася виконувати домашнє завдання з української мови. Володимир Дантес допомагав дівчинці робити уроки. Співак пояснював Саші правила та показував, як правильно виконати завдання.

"Українська мова з Володимиром Дантесом", - підписала кадри бізнесвумен.

Володимир Дантес та донька Даші Кацуріної / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Зазначимо, Даша Кацуріна має двох дітей. Блогерка від попереднього шлюбу з ресторатором Мішею Кацуріним виховує 2-річного Івана та 7-річну Сашу. З Володимиром Дантесом знаменитість почала зустрічатися минулого року.

До речі, днями пара показувала, як минуло їхнє романтичне побачення у Варшаві. Закохані здивували особливим місцем, де вони повечеряли.

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