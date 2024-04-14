Даша Кацуріна замилувала рідкісними романтичними фото з Дантесом і показала, як вони проводять час

Закохані провели вихідні разом із дітьми в заміському будинку.
Українська бізнесвумен та блогерка Даша Кацуріна потішила рідкісними романтичними фото зі співаком Володимиром Дантесом та показала, як вони разом проводять час.
Так, Даша у своєму Instagram поділилася, як минули їхні вихідні. Закохані провели час в їхньому заміському будинку, що розташований під Києвом. Компанію їм склали діти Кацуріної від колишнього чоловіка – донька Саша та син Ваня.
Активний відпочинок сімейства минув на подвір'ї. Там вони встигли пофотографуватися, а Даша - поділитися результатом імпровізованого фотосету. Зокрема, блогерка мило попозувала в обіймах Володимира Дантеса.
До речі, закохані вкрай рідко роблять спільні фото та діляться ними в Мережі. Як зазначив Дантес, це їхній перший знімок за останній час: "Спільне фото за два роки. Ми робимо успіхи!".
Також Кацуріна показала, як розважала дітей. Блогерка носила 8-річну Сашу на руках, тим часом дворічний Іван ласував полуницею.
Окрім того, вони всі разом займалися садівництвом. Даша Кацуріна показала , як вони саджали рослини.
Нагадаємо, нещодавно Володимир Дантес розповідав, як став жертвою шахраїв. Виконавця обікрали на понад 100 тисяч гривень.
Читайте також: