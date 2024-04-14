Даша Кацуріна замилувала рідкісними романтичними фото з Дантесом і показала, як вони проводять час

Українська бізнесвумен та блогерка Даша Кацуріна потішила рідкісними романтичними фото зі співаком Володимиром Дантесом та показала, як вони разом проводять час.

Так, Даша у своєму Instagram поділилася, як минули їхні вихідні. Закохані провели час в їхньому заміському будинку, що розташований під Києвом. Компанію їм склали діти Кацуріної від колишнього чоловіка – донька Саша та син Ваня.

Активний відпочинок сімейства минув на подвір'ї. Там вони встигли пофотографуватися, а Даша - поділитися результатом імпровізованого фотосету. Зокрема, блогерка мило попозувала в обіймах Володимира Дантеса.

Даша Кацуріна та Володимир Дантес / Фото: Instagram/Dasha Katsurina

До речі, закохані вкрай рідко роблять спільні фото та діляться ними в Мережі. Як зазначив Дантес, це їхній перший знімок за останній час: "Спільне фото за два роки. Ми робимо успіхи!".

Також Кацуріна показала, як розважала дітей. Блогерка носила 8-річну Сашу на руках, тим часом дворічний Іван ласував полуницею.

Даша Кацуріна з донькою / Фото: Instagram/Dasha Katsurina

Син Даші Кацуріної / Фото: Instagram/Dasha Katsurina

Окрім того, вони всі разом займалися садівництвом. Даша Кацуріна показала , як вони саджали рослини.

Даша Кацуріна із Володимиром Дантесом та дітьми займалася садівництвом / Фото: Instagram/Dasha Katsurina

Нагадаємо, нещодавно Володимир Дантес розповідав, як став жертвою шахраїв. Виконавця обікрали на понад 100 тисяч гривень.

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